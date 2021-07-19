В Новосибирске бездомный напал на 22-летнего парня из-за iPhone

В Новосибирске бездомный избил на улице 22-летнего парня и отобрал у него «Айфон». Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

В Новосибирске бездомный избил на улице 22-летнего парня и отобрал у него «Айфон». Инцидент произошел около четырех утра 18 июля.

— Молодой человек возвращался в работы и между домами №37 и №41 по улице Зорге неизвестный ему мужчина повалил его на землю, избил и потребовал отдать сотовый телефон Apple iPhone 5s. Потерпевший запомнил приметы нападавшего и передал их полиции, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Задержать грабителя удалось по горячим следам: он прятался в подъезде одного из соседних домов. Им оказался 45-летний мужчина без определенного места жительства. Оказалось, что раньше он уже был судим за имущественные преступления, умышленное повреждение имущества, незаконное приобретение и хранение оружия и за причинение легкого вреда здоровью.

Украденный мобильник парню вернули. А против мужчины возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

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