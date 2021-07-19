Стало известно, кто станет куратором Сибирского федерального округа

Должность предполагает контроль за хозяйственными вопросами в регионах Сибири. Фото: Виктория Абрамченко // Инстаграм.

Куратором Сибирского федерального округа стала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Ее назначил премьер-министра России Михаил Мишустин. Также известно, такие кураторы появятся во всех федеральных округах страны. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте кабмина в понедельник, 19 июля.

— Решения о назначении ответственных лиц принимались с учетом профессионального опыта, знаний и круга задач, ранее выполнявшихся ими в Правительстве, — отметил Михаил Мишустин.

Как уточнили в Правительстве РФ, куратор будет отвечать за привлекательность, повышение результативности бюджетных расходов, а также за комплексное социально-экономическое развитие вверенной территории. Так, Абрамченко будет разрабатывать и реализовывать инвестиционные, национальные проекты, а также госпрограммы на территории Сибирского федерального округа. Кроме того, в ее задачи будет входить решение вопросов по предоставлению региону финансовой поддержки.

— В целом, работа будет направлена на то, чтобы жизнь каждого гражданина менялась к лучшему, — отметил Мишустин.

Виктория Абрамченко — замминистра по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости. Она отвечает за качество окружающей среды, работу лесной отрасли и аграрную политику. Также известно, чиновница координирует работу по реализации нацпроекта «Экология».

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