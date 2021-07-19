Расписание электричек в Новосибирске с 23 июля 2021 года: как изменится график

Расписание изменят 5 пригородных поездов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Расписание электричек в Новосибирске с 23 июля 2021 года изменится. Обновленное время будет действовать до 28 июля.

— Такие изменения связаны с проведением плановых ремонтных работ на пути. Корректировка во времени следования составит до 11 минут. Свое расписание изменят 5 пригородных поездов, которые ездят из Новосибирска в Курундус и из Тогучина в Новосибирск, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Западной-Сибирской РЖД.

Публикуем обновленное расписание:

В период с 23 по 27 июля:

— №6825 Новосибирск — Курундус, отправление со станции Новосибирск-Главный в 21:12 (по расписанию), отправление с о.п. Девино в 23:51 (на 2 минуты позже), прибытие на станцию Курундус в 00:20 (на 2 минуты позже).

В период с 24 по 28 июля:

— №6808 Тогучин — Новосибирск, отправление со станции Тогучин в 11:46 (на 5 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:20 (на 5 минут позже);

— №6826 Курундус — Новосибирск, отправление со станции Курундус в 5:28 (на 5 минут раньше), отправление со станции Тогучин в 6:09 (по расписанию), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 8:40 (по расписанию);

— №6818 Курундус — Новосибирск, отправление со станции Курундус в 20:17 (на 6 минут позже), отправление со станции Тогучин в 20:58 (на 11 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 23:33 (на 11 минут позже);

— №6817 Новосибирск — Курундус, отправление со станции Новосибирск-Главный в 16:37 (по расписанию), отправление с о.п. Девино в 19:22 (на 2 минуты позже), прибытие на станцию Курундус в 19:51 (на 2 минуты позже).

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