«Отдых, который мы заслужили!»: Солист Little Big снял забавное видео про санаторий на берегу Оби

Видео появилось в Инстаграм певца. Фото: стоп-кадр.
Солист известной группы Little Big снял смешной ролик, в котором рассказал о санатории «Ласточка» на берегу Оби. Он предложил выбрать выдуманную сибирскую здравницу вместо заграничных курортов. Забавное видео он опубликовал в своем Инстаграм накануне, 18 июля.
— Границы закрыты из-за пандемии. Российские курорты перегружены и негде отдохнуть? Есть изящное решение этой проблемы — турфирма «Илья Прусикин трэвэл». Турцию, Египет, Израиль забудь, санаторий «Ласточка» здесь есть все, чтобы хорошо отдохнуть! — написал певец.
Ролик нарочно снят максимально некачественно. А сам Илья на кадрах предстал в образе неуверенного владельцы турфирмы, который разрекламировал отдых в санатории. Он выделил основные преимущества: изношенный автобус «ЛиАЗ», который развозит отдыхающих, пугающий интерьер номеров, унылый вид из окон. Каждый из пунктов на видео сопроводили подходящими картинками.
Комментаторы с юмором отнеслись к видео. Большинство из них заявили, что готовы прямо сейчас отправиться на санаторно-курортное лечение в «Ласточку». Жаль только, что в действительности такого места на берегу Оби нет.
— Все! Срочно хочу в «Ласточку»!
— А можно мне забронировать там 7 ночей?
— Отдых, который мы заслужили! Бронирую путевку и выезжаю! — написали комментаторы.
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