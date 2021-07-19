«Отдых, который мы заслужили!»: Солист Little Big снял забавное видео про санаторий на берегу Оби

Видео появилось в Инстаграм певца. Фото: стоп-кадр.

Солист известной группы Little Big снял смешной ролик, в котором рассказал о санатории «Ласточка» на берегу Оби. Он предложил выбрать выдуманную сибирскую здравницу вместо заграничных курортов. Забавное видео он опубликовал в своем Инстаграм накануне, 18 июля.

— Границы закрыты из-за пандемии. Российские курорты перегружены и негде отдохнуть? Есть изящное решение этой проблемы — турфирма «Илья Прусикин трэвэл». Турцию, Египет, Израиль забудь, санаторий «Ласточка» здесь есть все, чтобы хорошо отдохнуть! — написал певец.

Ролик нарочно снят максимально некачественно. А сам Илья на кадрах предстал в образе неуверенного владельцы турфирмы, который разрекламировал отдых в санатории. Он выделил основные преимущества: изношенный автобус «ЛиАЗ», который развозит отдыхающих, пугающий интерьер номеров, унылый вид из окон. Каждый из пунктов на видео сопроводили подходящими картинками.

Комментаторы с юмором отнеслись к видео. Большинство из них заявили, что готовы прямо сейчас отправиться на санаторно-курортное лечение в «Ласточку». Жаль только, что в действительности такого места на берегу Оби нет.

— Все! Срочно хочу в «Ласточку»!

— А можно мне забронировать там 7 ночей?

— Отдых, который мы заслужили! Бронирую путевку и выезжаю! — написали комментаторы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.