Новосибирец заплатит 100 тысяч рублей за выдуманное преступление.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Житель Новосибирска обратился в полицию и заявил, что у него с применением насилия вымогали крупную сумму. Однако, как выяснилось, 39-летний мужчина дал заведомо ложные показания. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области в понедельник, 19 июля.
— При проведении проверочных мероприятий стражи порядка выяснили, что подозреваемый последовательно подтвердил доводы, изложенные в заявлении о совершении в отношении него тяжкого преступления. Но в марте 2021 года при расследовании уголовного дело злоумышленник признался в своих мошеннических действиях, — уточнили в СК.
Так, мужчина полностью опроверг то, что у него вымогали деньги. Суд уже назначил ему за содеянное наказание — штраф в размере 100 тысяч рублей.
Сейчас в СК продолжает устанавливать все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.
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