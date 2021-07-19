В Бердске закрылись пункты вакцинации в торговых центрах

В двух торговых центрах Бердска закрылись пункты вакцинации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В двух торговых центрах Бердска закрылись пункты вакцинации. Об этом сообщили в правительстве региона.

— Пункты вакцинации, расположенные по адресам Лелюха, 28 (ГУМ) и Красная Сибирь, 115 (ТЦ «Гермес»), с 19 июля временно прекращают свою работу в связи с графиком поставок вакцины, — сообщили в правительстве Новосибирской области.

Еще одной причиной временной приостановке работы мобильных пунктов стала их низкая популярность среди горожан.

Сибиряки, привытые первым компонентом вакцины на Лелюха, 28, получить вакцинацию вторым компонентом в назначенные сроки могут в поликлинике на Пушкина, 172 с двух часов дня до восьми часов вечера.

О том, когда пункты вакцинации в ТЦ возобновят свою работу, пока не известно.

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