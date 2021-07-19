Сотрудники АБ ГВАРДИЯ предотвратили ряд краж

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

15 июля в 8.30 на золотодобывающем производстве в Иркутской области охранник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задержал на контрольно-пропускном пункте наемного рабочего, выносившего за пределы предприятия полный комплект спецодежды. О попытке хищения имущества охранник незамедлительно доложил начальнику службы безопасности объекта.

16 июля в 13.05 в магазин хозяйственных и бытовых товаров, расположенный на улице Нарымской, вошел молодой человек, совершивший хищение днем ранее. Он был опознан сотрудниками службы безопасности, которые нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали ГБР. В присутствии «гвардейцев» воришка признался в совершении кражи и возместил причиненный ущерб на сумму 530 рублей.

17 июля в 3.15 в дежурную часть агентства сигнал тревоги поступил из продуктового магазина, расположенного на проспекте К. Маркса. 73-й экипаж ГБР обнаружил, что на охраняемый объект пытались проникнуть неустановленные лица. Попасть в магазин они собирались через окно - на створке «гвардейцы» заметили свежие царапины, свидетельствующие о попытке ее отжать. Но проникнуть на охраняемый объект злоумышленники не успели - подъехавшая машина ГБР их спугнула.