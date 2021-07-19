Пробки в Новосибирске на вечер 19 июля 2021 года: на улице Большевистской не проехать

Пробки достигли 5 баллов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Пробки в Новосибирске на вечер 19 июля 2021 года сковали город. По данным сервиса «2GIS» заторы уже достигли 5 баллов.

На правом берегу одна из самых крупных пробок образовалась на улице Фабричная и Большевистская. Она длится до станции метро «Речной вокзал». Небольшое скопление машин наблюдается на улице Восход, Добролюбова и Кирова. Заторы так же образовались на проспекте Димитрова, Красном проспекте и улице Кошурникова.

На левом берегу затор начинается с проезда Энергетиков и длится до площади Труда. Оттуда она сворачивает на улицу Станционная. Так же пробка образовалась на кольце, на площади Карла Маркса. Водителям придется долго стоять на улице Ватутина и Новогодней.

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