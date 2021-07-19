В Новосибирске от коронавируса умерли 6 человек: самому старшему было 75 лет.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 6 человек. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщил региональный оперштаб.
— Среди умерших — один мужчина в возрасте 67 лет и двое в возрасте 74 лет. Также от ковида умерли три женщины. Их возраст 68, 69 и 75 лет. Всего от коронавируса в регионе скончались 2200 сибиряков, — уточнили в оперштабе.
В реанимации на сегодняшний день находятся 431 человек. Из них к ИВЛ подключены 66 пациентов.
За минувшие сутки ковид подтвердился еще у 183 сибиряков. С начала пандемии диагноз выявили у 50 278 человек, в том числе у 3567 детей. Из хороших новостей — уже 43 457 пациентов выздоровели.
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