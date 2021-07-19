В Новосибирске вынесли приговор начальнику железнодорожной станции, попавшемуся на взятках. Фото: УФСБ РФ по НСО.

В Новосибирске суд вынес приговор начальнику железнодорожной станции «Клещиха». Мужчина попался на получение взяток от коммерческий компаний. Причем делал он это систематически. Преступную деятельность сибиряка пресекли сотрудники УФСБ. Об этом стало известно в понедельник, 19 июля.

— За получение взяток в особо крупном размере мужчину задержали в марте 2021 года. Он получал их за покровительство при организации железнодорожных грузовых перевозок. В отношении экс-начальника возбудили уголовное дело по части 3, статьи 290 УК РФ, — уточнили в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.

После того, как дело расследовали его направили в Ленинский районный суд. Там начальника станции признали виновным. В виде наказания ему назначили 4 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 4 года. Также он должен выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей. Кроме того, злоумышленнику на два с половиной года запретили занимать руководящие должности.

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