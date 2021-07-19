В аэропорту «Толмачево» задержали пассажира, перевозившего наркотики в прямой кишке

В аэропорту полицейские задержали наркокурьера. Фото: стоп-кадр

В новосибирском аэропорту «Толмачево» полицейские задержали 40-летнего пассажира. Он перевозил более 11 граммов героина. Как выяснили корреспонденты КП-Новосибирск, сверток он спрятал в прямой кишке.

— Он планировал вылететь в Нерюнгри. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере», — уточнили в пресс-службе Управления МВД на транспорте по СФО.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет со штрафом в размере до полумиллиона рублей.

Смотреть видеосюжет В аэропорту Новосибирска задержали пассажира, спрятавшего в прямой кишке наркотики

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.