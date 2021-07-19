В аэропорту «Толмачево» задержали пассажира, перевозившего наркотики в прямой кишке

В аэропорту полицейские задержали наркокурьера. Фото: стоп-кадр
В новосибирском аэропорту «Толмачево» полицейские задержали 40-летнего пассажира. Он перевозил более 11 граммов героина. Как выяснили корреспонденты КП-Новосибирск, сверток он спрятал в прямой кишке.
— Он планировал вылететь в Нерюнгри. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере», — уточнили в пресс-службе Управления МВД на транспорте по СФО.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет со штрафом в размере до полумиллиона рублей.
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