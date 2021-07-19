В Новосибирской области еще 700 дольщиков долгостроев получат компенсации и долгожданные квартиры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 19 июля, стало известно, что в Новосибирской области решат проблемы еще почти 700 дольщиков. Речь идет о тех, кто вложился в строительство проблемных домов — № 1 в «Новомарусино» и № 2 на улице Дуси Ковальчук. Положительное решение по этим объектами приняли в ППК «Фонд».

Известно, дольщики «Новомарусино» получат компенсацию. Деньги выплатят 399 семьям. А вот дом на улице Дуси Ковальчук достроят. Здесь долгожданные квартиры получат 269 семей.

— Правительством Новосибирской области были подготовлены и направлены в ППК «Фонд» ходатайства на 40 долгостроев региона, которые планируется достраивать с применением федерального механизма. Таким образом будут решены проблемы в общей сложности почти 4,5 тысяч обманутых дольщиков,- отметили в пресс-службе правительства.

По словам замминистра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, два года в регионе вели подготовительную работу, чтобы федеральный механизм помощи обманутым дольщикам ППК «Фонд» заработал в полную силу. Так, удалость достигнуть договоренности о включении максимального числа долгостроев в список фонда. В основном речь идет о достройке проблемных объектов, но в некоторых случаях у новосибирцев, ранее вложившихся в строительство, выкупают доли.

Известно, помимо механизма ППК «Фонд» в области доступны и другие меры, позволяющие восстановить права обманутых сибиряков. Среди них — масштабные инвестиционные проекты, субсидии на техническое присоединение инженерных сетей, а также благоустройство территории и установка лифтов.

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