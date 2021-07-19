В Новосибирске полицейские задержали таксиста, перевозившего канализационные крышки

Таксист перевозил канализационные крышки. Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирске инспекторы ДПС поймали таксиста, перевозившего в салоне своей машины канализационные крышки. Это произошло около четырех часов утра на улице 2-й Станционной.

-Полицейские обратили внимание на то, что автомобиль медленно ехал, будто перегруженный. Остановили машину. Водитель пояснил, что везет пассажиров с багажом. Но помимо людей в автомобиле были канализационные крышки, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Установлено, что молодые люди в возрасте 19 лет и 21 года заказали такси к строящемуся зданию в Железнодорожном районе города, где украли канализационные люки. Водителя они попросили отвезти их к пункту металлоприема в Ленинском районе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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