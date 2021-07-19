В Новосибирске почти 1500 домов остались без света и газа. Фото: Мария ЛЕНЦ

В понедельник, 19 июля, жители нескольких районов Новосибирска остались без электроэнергии и газоснабжения. Так, свет отключили в 940 домах и административных зданиях, газ перекрыли в 491 доме. Информация об этом появилась на сайте «Мой Новосибирск».

Известно, свет исчез в Кировском, Ленинском, Октябрьском, Дзержинском и Калининском районах города. Газа лишились жители Октябрьского района Новосибирска. Его отключили на улицах Артиллерийской, Красноармейской, Воинской. Также газоснабжение перекрыли на улицах Лескова, Покатной и Карла Либкнехта.

Отметим, все отключения плановые — о них новосибирцев предупреждали заранее. Все они связаны с проведением ремонтных работ. По данным сайта, свет вернется в дома новосибирцев в 17:00, а газ — позже, в 20:00, 19 июля.

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