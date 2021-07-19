Под Новосибирском кроссовер сбил пенсионерку на мопеде

Кроссовер сбил пенсионерку на мопеде. Фото: ГИБДД по Новосибирской области

В селе Новокремлевское Коченевского района Mitsubishi Outlander сбил 61-летнюю женщину на мопеде. Ей понадобилась помощь медиков. ДТП произошло ночью 17 июля. Подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— За рулем Mitsubishi Outlander был 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он ехал по улице Садовой в сторону улицы Пушкина. У дома №21 по улице Маяковского совершил столкновение с мопедом Honda Dio, который двигалась по улице Маяковского в сторону улицы Садовая, — уточнили в ведомстве.

На месте аварии работали полицейские. Они выясняли подробности аварии.

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