В Новосибирскую область поступило 30 тысяч доз вакцины от ковида. Фото: Мария ЛЕНЦ

В понедельник, 19 июля, стало известно, в Новосибирскую область доставили очередную партию вакцины от коронавируса. Препарат «Спутник V» поступил в регион накануне, 18 июля. Об этом сообщили в правительстве области.

— В общей сложности в регион доставили уже 577 089 доз вакцин от COVID-19. Так, в пятницу, 16 июля, Новосибирская область также получила 13 500 доз вакцины, — уточнили в ведомстве.

Известно, все поступившие партии, уже распределили по медицинским учреждениям региона.

В правительстве напомнили, сейчас в области доступны 99 прививочных пунктов. Они работают во всех взрослых поликлиниках Новосибирска и районов области. Так, 19 мобильных пунктов есть в Новосибирске, а 12 — в районах региона. Также в Новосибирской области работают 97 выездных бригад, которые ставят прививки на предприятиях, а еще вакцинируют маломобильных сибиряков на дому.

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