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Общество19 июля 2021 8:38

Новосибирцы жалуются, что не могут записаться на вакцинацию через Госуслуги

Портал сообщает, что запись невозможна
Мэри ГРИГОРЯН
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Новосибирцы жалуются, что не могут записаться на вакцинацию через Госуслуги.

Новосибирцы жалуются, что не могут записаться на вакцинацию через Госуслуги.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Число новосибирцев, желающих привиться от ковида, растет. Власти предлагают записываться на вакцинацию через Госуслуги, однако сейчас это стало невозможным. Об этом КП-Новосибирск рассказал местный житель в понедельник, 19 июля.

— Вчера я попытался записаться на прививку через Госуслуги, и мне предложили 4 поликлиники, в каждой из которых было написано, что запись невозможна. Мне предложили лишь встать в лист ожидания, — рассказал возмущенный сибиряк.

Корреспондент КП-Новосибирск связался с представителями местного Минздрава, чтобы выяснить, с чем связана такая ситуация. Конкретного ответа в ведомстве не дали, однако отметили, что регион стабильно получает новые дозы препаратов.

— Мы неоднократно говорили, что поставки вакцины осуществляется централизованно во все регионы РФ включая Новосибирскую область. Все сроки объемы поставок, а также макулатуры вакцин определяет Минздрав РФ, — прокомментировали в Минздраве Новосибирской области.

Ранее КП-Новосибирск писала, на прошлых выходных в регион поступила новая партия вакцины Спутника — V.

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