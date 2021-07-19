Новосибирцы жалуются, что не могут записаться на вакцинацию через Госуслуги.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Число новосибирцев, желающих привиться от ковида, растет. Власти предлагают записываться на вакцинацию через Госуслуги, однако сейчас это стало невозможным. Об этом КП-Новосибирск рассказал местный житель в понедельник, 19 июля.
— Вчера я попытался записаться на прививку через Госуслуги, и мне предложили 4 поликлиники, в каждой из которых было написано, что запись невозможна. Мне предложили лишь встать в лист ожидания, — рассказал возмущенный сибиряк.
Корреспондент КП-Новосибирск связался с представителями местного Минздрава, чтобы выяснить, с чем связана такая ситуация. Конкретного ответа в ведомстве не дали, однако отметили, что регион стабильно получает новые дозы препаратов.
— Мы неоднократно говорили, что поставки вакцины осуществляется централизованно во все регионы РФ включая Новосибирскую область. Все сроки объемы поставок, а также макулатуры вакцин определяет Минздрав РФ, — прокомментировали в Минздраве Новосибирской области.
Ранее КП-Новосибирск писала, на прошлых выходных в регион поступила новая партия вакцины Спутника — V.
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