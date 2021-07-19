В Якутске из-за дыма от лесных пожаров отменяют и задерживают самолеты до Новосибирска

Из-за дыма от лесных пожаров аэропорт Якутска работает со сбоями. Фото: yakutsk_airport

В Якутске отменяют и задерживают самолеты до Новосибирска и обратно. Как сообщили в аэропорту Якутска причиной сбоев в авиасообщении стал густой дым от лесных пожаров.

Известно, что на некоторое время работа аэропорта в Якутске вовсе была остановлена, но с 19 июля авиасообщение частично восстановили.

— Была совершена посадка двух рейсов авиакомпанией S7 из Новосибирска, — сообщи оперштаб Якутска.

Пассажирам рекомендуют внимательно следить за изменениями в расписании самолетов.

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