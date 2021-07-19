В Якутске из-за дыма от лесных пожаров отменяют и задерживают самолеты до Новосибирска

Из-за дыма от лесных пожаров аэропорт Якутска работает со сбоями. Фото: yakutsk_airport
В Якутске отменяют и задерживают самолеты до Новосибирска и обратно. Как сообщили в аэропорту Якутска причиной сбоев в авиасообщении стал густой дым от лесных пожаров.
Известно, что на некоторое время работа аэропорта в Якутске вовсе была остановлена, но с 19 июля авиасообщение частично восстановили.
— Была совершена посадка двух рейсов авиакомпанией S7 из Новосибирска, — сообщи оперштаб Якутска.
Пассажирам рекомендуют внимательно следить за изменениями в расписании самолетов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер