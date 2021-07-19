В Новосибирске иномарка сбила 16-летнего подростка на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по НСО.
В Калининском районе Новосибирска под колесами иномарки оказался 16-летний подросток. Подробности о ДТП, которые случилось накануне вечером, 18 июля, рассказали в городской ГИБДД.
— Водитель 1962 года рождения на автомобиле «Хендай Солярис» двигался по улице Тюленина и у дома № 14 наехал на пешехода-подростка, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу, — уточнили в ведомстве.
В результате аварии пострадал 16-летний мальчик. С места ДТП его увезла «скорая помощь».
Сейчас в обстоятельствах аварии разбирается полиция. Проводится проверка.
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