Новосибирец устроил массовое ДТП, а потом кинулся в драку с водителями

Автомобилист кинулся в драку с водителями. Фото: стоп-кадр

В Ленинском районе Новосибирска водитель Nissan X-Trail устроил массовое ДТП, а потом кинулся в драку с автомобилистами. Это произошло 18 июля на площади Станиславского. Конфликт попал на видео.

— Он въехал в багажник автомобиля «Жигули», стоявший на запрещающий сигнал светофора. От удара он врезался в машину, которая стояла перед ним. Потом вышел водитель Nissan X-Trail и кинулся в драку. Он был выпивший, — рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».

Со слов очевидцев, когда на место приехали полицейские и попросили проследовать за ними, мужчина сначала возмутился, а потом смирился и прошел за сотрудниками.

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