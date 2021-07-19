Новосибирец устроил массовое ДТП, а потом кинулся в драку с водителями

Автомобилист кинулся в драку с водителями. Фото: стоп-кадр
В Ленинском районе Новосибирска водитель Nissan X-Trail устроил массовое ДТП, а потом кинулся в драку с автомобилистами. Это произошло 18 июля на площади Станиславского. Конфликт попал на видео.
— Он въехал в багажник автомобиля «Жигули», стоявший на запрещающий сигнал светофора. От удара он врезался в машину, которая стояла перед ним. Потом вышел водитель Nissan X-Trail и кинулся в драку. Он был выпивший, — рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».
Со слов очевидцев, когда на место приехали полицейские и попросили проследовать за ними, мужчина сначала возмутился, а потом смирился и прошел за сотрудниками.
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