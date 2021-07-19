В Новосибирске автобус врезался в «КамАЗ»

Автобус врезался в грузовик. Фото: АСТ-54
В Новосибирске автобус «ПАЗ» №3 врезался в «КамАЗ». ДТП произошло поздно вечером 18 июля на пересечении улиц Кропоткина и Ипподромской. Со слов очевидцев пострадала пассажирка автобуса.
— Ее увезли в больницу. Ударилась головой, травма вроде не серьезная, но у нее шла кровь, — сообщил очевидец в группе «АСТ-54».
От удара у автобуса треснуло стекло. В обстоятельствах аварии разбираются полицейские.
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