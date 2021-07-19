Пробки в Новосибирске на утро 19 июля 2021 года: затор у «Речного вокзала»

В Новосибирске уровень пробок на дорогах утром достиг 3 баллов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки в Новосибирске на утро 19 июля 2021 года: затор образовался у станции метро «Речной вокзал». Также сложно проехать в районе площади Энергетиков на левом берегу. Об этом сообщает «2ГИС».
Кроме того, проезд затруднен на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко. Затор образовался при выезде с Советского шоссе на улицу Мира. В пробке стоят водители на улице Никитина в районе улиц Тургенева Ленинградской.
В целом по городу уровень заторов на дорогах достиг 3 баллов.
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