«Аж мурашки побежали»: новосибирцев восхитил таинственный туман, окутавший город

Новосибирск окутал утренний туман.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
В понедельник, 19 июля, Новосибирск окутал густой туман. Читатели КП-Новосибирск поделились снимками утренней дымки.
Ничего не видно в пределах 50 метров.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
— Просыпаюсь, смотрю в окно, а там не видно ничего. Жутко стало, аж мурашки побежали, — поделилась с КП-Новосибирск девушка, снявшая туман на фото.
Туман заметили жители Центрального и Железнодорожного районов. Дымка настолько плотная, что ничего не видно в пределах 50 метров.
Со слов новосибирцев, туман им показался жутким.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Аномальную жару в Новосибирске сменила прохлада. Утром на улице температура воздуха составила всего 13 градусов.
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