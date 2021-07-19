«Аж мурашки побежали»: новосибирцев восхитил таинственный туман, окутавший город

Новосибирск окутал утренний туман. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В понедельник, 19 июля, Новосибирск окутал густой туман. Читатели КП-Новосибирск поделились снимками утренней дымки.

Ничего не видно в пределах 50 метров. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

— Просыпаюсь, смотрю в окно, а там не видно ничего. Жутко стало, аж мурашки побежали, — поделилась с КП-Новосибирск девушка, снявшая туман на фото.

Туман заметили жители Центрального и Железнодорожного районов. Дымка настолько плотная, что ничего не видно в пределах 50 метров.

Со слов новосибирцев, туман им показался жутким. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Аномальную жару в Новосибирске сменила прохлада. Утром на улице температура воздуха составила всего 13 градусов.

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