«Пятерых раздавили, он один остался»: сибирячка спасла котенка, сбитого на оживленной трассе

Девушка обещает любить и заботиться о выжившем котенке. Фото: предоставлены Яной Жавнеровой.
Бердчанка Яна Жавнерова спасла котенка на оживленной трассе. Еще пятеро его собратьев погибли под колесами. Об инциденте, который случился накануне, 18 июля, девушка рассказала КП-Новосибирск.
— Мы с подругой ждали маршрутку на остановке «Разъезд Иня» в Первомайском районе. Она посмотрела на дорогу — там что-то шевелилось. Пятерых котят машины раздавили. Они из-за своего окраса сливались с дорогой. Я была в шоке и очень долго плакала... Не могла поверить , что человек на такое способен, — рассказала КП-Новосибирск Яна Жавнерова.
Девушка схватила последнего выжившего котенка и забрала домой. Сперва хотела пристроить, а потом оставила себе. Даже имена подобрала — Франциска или Крис. Бердчанка предположила, что животных могли выкинуть на трассу из машины. Котята казались слишком маленькими, чтобы идти за бродячей кошкой.
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