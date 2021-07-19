Погода в Новосибирске на 19 июля 2021 года: что обещают синоптики

В городе будет пасмурно.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Погода в Новосибирске на 19 июля 2021 года будет пасмурной, но жаркой. Об этом сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».
— Днем столбики термометров покажут +21...+23 градуса, ночью +10...+15 градусов. Ветер подует западный со скоростью от 2 до 7 метров в секунду, — обещают метеорологи.
По данным сайта «Яндекс. Погода» днем температура воздуха составит +19...+22 градуса, а ночью +13...+15 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью до 2 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744-745 миллиметров ртутного столба.
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