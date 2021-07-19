«Взяла ситец бабушки»: сибирячка сшила панно за 10 тысяч рублей из тряпочек

Мастерицы тратят месяцы на лоскутные панно. Фото: предоставлено Натальей Муравьевой

Сибирячка Наталья Муравьева сшила панно «Разгуляй» из бабушкиных тканей — работа покорила жюри Всероссийского фестиваля «Лоскутная мозаика России». Об этом женщина рассказала КП-Новосибирск в понедельник, 19 июля.

— В панно использовала винтажные вышивки моей двоюродной бабушки, бабы Таси, и винтажные советские ситцы из нашей семейной коллекции, в основном «узенькие», самые старенькие и ценные. На создание этой работы меня вдохновили иллюстрации Тамары Юфы к «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях», — уточнила Наталья Муравьева.

Панно «Разгуляй» получило диплом фестиваля. Кроме того, жюри отметили картину «Красна весна цветами, а осень снопами» Людмилы Сурановой.

В десятку победителей попало панно «Артишок» - его шили всей мастерской. На его создание художниц вдохновили дети, которые смотрели мультфильм про «Винни Пуха» в соседней комнате.

— Сложно говорит про стоимость, но считаю, что подобные работы должны стоить десятки тысяч. Пока покупают в основном небольшие вещи, не все готовы платить за большие и сложные работы достойные деньги. В России уже появились первые коллекционеры, но их мало, — добавила Наталья Муравьева.

Панно Людмилы Сурановой (слева) и лауреат конкурса - панно "Артишок" (справа). Фото: предоставлены Людмилой Муравьевой

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