В детский лагерь под Новосибирском вызвали полицию из-за буйного подростка

В лагере сейчас уже идет вторая летняя смена. Фото:vk.com/dolpioner

Инцидент в детском оздоровительном лагере «Пионер» произошел несколько дней назад.

В дежурную часть полиции Кольцова за помощью обратилась воспитательница учреждения. Женщина пожаловалась на одного из отдыхающих ребят.

— Звонок поступил ночью 14 июля. Вожатая сообщила, что мальчик 2004 года рождения, находящийся на территории лагеря, ведет себя неадекватно. Она также пояснила, что подросток стоит на учете у психиатра, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

О каком именно неадекватном поведении или поступке идет речь в самом лагере пояснять отказались.

— Информация, которая касается детей, распространяется только законным представителям ребенка, — сказал заместитель директора ДОЛ «Пионер» Кирилл Долженко.

Сейчас в данной ситуации разбираются участковый и инспектор по делам несовершеннолетних.

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