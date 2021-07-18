Девять человек умерло от коронавируса в Новосибирске: самому старшему было 89 лет

За сутки от коронавируса скончалось 9 человек.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В воскресение, 18 июля, оперативный штаб Новосибирской области озвучил последние данные по ситуации с коронавирусом в регионе.
На первом месте трагичная статистика.
— Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 73 года, 79 лет, 87 лет, 89 лет и женщины в возрасте 50 лет, 66 лет, 69 лет, 79 лет, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 214 сибиряков, — сообщили в оперштабе.
В отделениях реанимации на сегодняшний день находятся 430 человек. К аппаратам ИВЛ подключено 73 пациента, которые находятся в тяжелом состоянии.
Заполненные палаты ковидных больниц приняли еще новых пациентов. Всего в стационарах находится 5 801 пациент, среди них 95 детей.
В усиленном режиме продолжают работать и поликлиники и сотрудники скорой помощи. За сутки было выявлено 179 новых случаев заболевания COVID-19.
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