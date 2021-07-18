«Стал просто не нужен»: новосибирский ветеринар спас кота, которого хозяева принесли на усыпление

Барсик разжалобил ветеринара и остался в живых. Фото: Мария Попова.

Трогательную историю кота Барсика рассказали новосибирские зоозащитники.

Животное, находящееся на волосок от гибели, благодаря неравнодушному доктору осталось в живых и теперь ищет надежных хозяев.

— «Умный, воспитанный, в самом рассвете сил, ласковый, спокойной котяра» — так сказал ветеринар клиники о своем пациенте, которого принесли усыплять. Хозяевам Барсик больше не нужен. Причина довольно банальна — у Барсика заболело ушко, сам он вылечиться не может, владельцы лечить не собираются. Говорят, значит время пришло умирать, — поделилась подробностями бесчеловечного поступка волонтер Мария Попова.

Врач пытался убедить людей, что их питомец легко излечим, а усыплять практически здоровое животное он не имеет права. Тогда они просто сбежали, бросив котика в смотровом кабинете.

— Барсику повезло. Ему вылечили ушко и теперь он абсолютно здоров, — добавила Мария.

Сейчас преданный людьми питомец живет в ветеринарной клинике в поселке Пашино. Оставить его у себя доктор не может, поэтому просит, как можно быстрее, найти ему новый дом.

Голубоглазый красавец очень воспитан, привит и кастрирован. Если у вас, уважаемые читатели, есть желание обрести нового друга, то звоните по номеру телефона: 8-923-191-58-16.

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