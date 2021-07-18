Пострадавший в ДТП сибиряк просит очевидцев вернуть ему память

Автомобиль врезался в две березы. Фото: vk.com/act54

ДТП с участием автомобиля Тойоты «Чайзер» произошло под Бердском в ночь с 10 на 11 июля. Двое сибиряков поехали встречать свои друзей на дорогу, чтобы проводить их к месту отдыха.

К стоянке, где их ждала компания, парни так и не вернулись.

— Это случилось в промежуток с 22 до часу ночи. Они вылетели с дороги, врезались в две березы. Мой брат оказался в больнице с переломом позвоночника и сотрясением головного мозга. Он ничего не помнит. Друг, который был с ним в автомобиле и не пострадал, путается в показаниях. Мы даже не можем понять, кто из них был за рулем. Тойота принадлежит брату, но на каком сидении он был — пассажирском или водительском мы до сих пор не знаем, — рассказала КП-Новосибирск Эльвира, сестра пострадавшего.

Родственники просят очевидцев этой аварии откликнуться и рассказать инспекторам ДПС о случившемся.

-Кто-то же вызвал на место скорую и полицию. Предположительно мы знаем, что их в пути подрезала какая-то машина, они не справились с управлением и ребята съехали с дороги, — добавляет сибирячка.

Уважаемые читатели, если вы что-то знаете о случившемся или проезжали мимо в тот момент, когда перевернулась иномарка, то просим вас позвонить по номеру телефона +79134757690.

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