Воспитанник ЦСКА поможет забивать голы новосибирским футболистам

Выпускник школы ПФК ЦСКА Москва Тимур Пухов. Фото: instagram.com/t__puh

Футбольный клуб «Новосибирск» принял в свои ряды нового игрока. Команда усилилась полузащитником Тимуром Пуховым. Спортсмен будет играть под номером 70.

— Пухов выступал за столичный клуб в молодежном первенстве и юношеской лиге УЕФА. За основную команду ЦСКА провел один матч в Кубке России, в котором забил гол. После ухода из ЦСКА Тимур выступал за литовский «Жальгирис», а затем в ФНЛ — за «Шинник» и «Иртыш», — сообщили в ФК «Новосибирск».

Болельщики с энтузиазмом восприняли приход молодого спортсмена. В комментариях в официальном аккаунте клуба люди написали:

— В Новосибирске все расцветают.

— Пришел нормальный тренер и начал команду собирать, а не в аренду брать!

— Хорошая новость!

В таблице предстоящих матчей у сибиряков в июле запланировано еще две выездные игры: с питерской «Звездой» и ФК «Тюмень».

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