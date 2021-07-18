Дорожные рабочие нашли клад с патронами в Новосибирском районе

Полицейские ищут хозяина тайника. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Тайник с целым арсеналом боевых патронов случайно нашли рабочие во время проведения дорожно-строительных мероприятий. Цинковый ящик был закопан в пяти километрах от села Раздольное Новосибирского района. На место ЧП вызвали полицию и саперов.

— Герметичность ящика была нарушена, поэтому у находки наблюдались следы коррозии. Всего сотрудники насчитали 627 патронов, предназначенных для нарезного огнестрельного оружия. Все они боевые, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сначала с находкой работали эксперты, которые определили, что она была достаточно опасной. А сейчас в этом деле разбираются следователи. Им предстоит выяснить кому принадлежал этот тайник и найти хозяина этих патронов.

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