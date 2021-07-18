Футбольные ворота упали на курсанта военного института под Новосибирском

Во время тренировки пострадал учащийся 3 курса военного института. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Инцидент произошел на военном полигоне в городе Искитиме. Во время тренировки на одного из курсантов Института имени генерала армии Яковлева упали футбольные ворота.

— 21-летний парень бригадой скорой помощи был госпитализирован в Искитимскую центральную районную больницу. У парня диагностировали подозрения на сотрясение головного мозга, перелом шейного отдела позвоночника и ушибы лица, — прокомментировал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

По факту произошедшего полиция проводит проверку. Сейчас выясняется, почему футбольные ворота на полигоне были так слабо закреплены и кто отвечал за безопасность данной конструкции.

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