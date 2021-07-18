Погода в Новосибирске на 18 июля 2021 года: синоптики обещают дожди и грозы

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на 18 июля 2021 года.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Погода в Новосибирске на 18 июля 2021 года будет теплой, но дождливой. Также возможны грозы. Об этом сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».
— Днем столбики термометров покажут +21…+23 градусов. Ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Местами пройдет гроза. Ветер будет дуть юго-западный с порывами 5-10 метров в секунду. Местами порывы достигнут 16 метров в секунду, — обещают метеорологи.
По данным сайта «Яндекс Погода», в воскресенье, 18 июля, целый день будет лить дождь. Температура воздуха днем составит +17…+18 градусов. Ветер будет дуть южный с порывами 2,7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.
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