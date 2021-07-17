В Новосибирске 26-летняя девушка пыталась покончить с собой в своей квартире

В Новосибирске 26-летняя девушка пытались покончить с собой в своей квартире.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В ночь на субботу, 17 июля, 26-летняя жительница Новосибирска попыталась свети счеты с жизнью. Инцидент произошел на улице Объединения.
— Вызов поступил около четырех часов утра. Пока спасатели ехали на место, они оказывали девушке психологическую помощь по телефону, чтобы предотвратить повторную попытку самоубийства, — рассказали в службе спасения МАСС.
Спасателям, прибывшим на место, удалось обеспечить доступ в квартиру. 26-летнюю сибирячку передали сотрудникам медицинской помощи. Из-за чего девушка решилась на отчаянный шаг, пока не известно. Информация об инциденте уточняется.
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