«Утопил машину и бросился вплавь»: под Новосибирском гаишники загнали в озеро пьяного водителя

Полиция загнала пьяного водителя в озеро. Фото: Олег Укладов // предоставлено героями публикации

Полиция загнала в озеро лихача в Сузунском районе. Об инциденте, который случился в первых числах июля, КП-Новосибирск рассказали в отделе полиции «Сузунский».

— Сотрудники ДПС заметили «ВАЗ-2110» без номеров на трассе и потребовали остановиться. Водитель решил удрать — сперва ехал по трассе, потом свернул в поле. Экипаж полиции не отставал и прижал «Ладу» к берегу. Однако водитель не успел затормозить и въехал в воду, утопив авто, — уточнили в ведомстве. — Но и тут водитель не сдался — открыл дверь, вылез из машины и бросился вплавь. Только вот сил не хватило — на берегу нарушителя задержали. Выяснилось, беглец был пьян, — добавили в ведомстве.

Водителем оказался 47-летний сторож из села Шипуново. Примечательно, его уже привлекали за нетрезвое вождение. Сейчас в отношении сибиряка возбудили уголовное дело — мужчине грозит лишение прав.

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