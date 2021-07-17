В Новосибирске загорелся частный жилой дом: на месте работают пожарные

В любой момент огонь мог перекинуться на газовую трубу. Фото: стоп-кадр.

В субботу, 17 июля, в Новосибирске вспыхнул частный жилой дом в Октябрьском районе. На место ЧП оперативно прибыли огнеборцы.

— Частный двухэтажный дом из бруса загорелся на улице Рябиновой. В момент прибытия пожарных горели также надворные постройки и строительный мусор. Хозяева построек находились на месте ЧП. Огонь распространялся стремительно. Сотрудники МЧС не только тушили пожар, но и защищали соседние дома. Также они предотвратили угрозу перехода огня на газовую трубу. В течение получаса открытое горение ликвидировано, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сейчас огнеборцы продолжают работу на месте ЧП: проливают и разбирают обгоревшие конструкции. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.

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