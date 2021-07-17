В Новосибирске от коронавируса умерла 45-летняя женщина

Всего жертвами ковида стали еще 7 человек. Фото: Иван Макеев

В субботу, 17 июля, стало известно о смерти еще 7 жителей Новосибирской области от коронавируса. Об этом сообщил региональный оперштаб.

— Умерли еще семь пациентов: мужчины в возрасте 58 лет, 59 лет, 64 года, 86 лет и женщины в возрасте 45 лет, 62 года, 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 205 человек, — говорится в официальном сообщении.

В реанимации сейчас находятся 424 человека. Из них — 73 пациента подключены к ИВЛ.

Всего за минувшие сутки ковид подтвердился еще у 187 человек. С начала вспышки коронавирусом заболели уже 49 916 сибиряков, в том числе 3522 детей. Из хороших новостей — уже 43 361 пациент справился с недугом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.