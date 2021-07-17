В Новосибирске мотоциклист сбил мужчину и скрылся с места аварии. Фото: стоп-кадр.
В Октябрьском районе Новосибирска мотоцикл сбил пешехода-мужчину. После ЧП, случившегося накануне, 16 июля, водитель байка скрылся с места аварии. Сейчас его ищет полиция.
— ДТП произошло на улице Добролюбова, у дома 101. Там неустановленный водитель на неустановленном мотоцикле, предположительно синего цвета наехал на пешехода. Пострадавшего увезла «скорая помощь». Предварительно известно, врачи диагностировали пешеходу перелом ноги, — рассказали в ГИБДД по Новосибирску.
В ведомстве напомнили, мотоциклисту, который уехал с места аварии, грозит арест до 15 суток.
Всех, кому что-то известно о происшествии, просят сообщить по телефонам: 232-23-21 или 232-23-51.
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