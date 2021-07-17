В Новосибирскую область поступила новая партия вакцины от ковида. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новосибирская область получила новую партию «Спутник V» в количестве 13 500 доз. Вакцина поступила в регион накануне, 16 июля. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

— На сегодняшний день в регион поступило 547 089 доз вакцин от ковида. По данным на 16 июля первый компонент препарата получили 526 392 сибиряка, а двукратно привились — 394 817 человек, — отметили в правительстве.

Напомним, в Новосибирской области доступны 99 прививочных пунктов. Они работают во всех взрослых поликлиниках города и районов области. Также в Новосибирске есть 19 мобильных пунктов вакцинации, а в районах области их 12. Кроме того, в регионе работают 99 мобильных бригад — они проводят вакцинацию на предприятиях, а еще прививают маломобильных сибиряков на дому.

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