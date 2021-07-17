«Подушки безопасности не сработали»: в Новосибирске «Мерседес» на скорости влетел в столб

Кадры раскуроченного автомобиля появились в соцсети. Фото: "АСТ-54".

В ночь на субботу, 17 июля, в Ленинском районе Новосибирска произошло жесткое ДТП. Там, на улице Забалуева, в столб влетел «Мерседес-Бенц». Кадры с места аварии появились в соцсети.

— Около 3-х часов ночи водитель Mercedes-Benz CLK ехал по улице Забалуева и у дома №12 перед ним на пешеходный переход вышел мужчина. «Мерседес» резко затормозил, но ехал быстрее, чем разрешено по знакам. Поэтому неуправляемый автомобиль влетел в световую опору. Подушки безопасности не сработали, а те, кто находился в авто, не были пристегнуты, — написал очевидец аварии в группе «АСТ-54». рассказал читатель.

В салоне иномарки были два пассажира. По словам свидетелей, каким-то чудом они не пострадали.

На кадрах к посту видно, «Мерседес» получил серьезные повреждения. От столкновения со световой опорой ему раскурочило переднюю часть — столб пробил капот авто.

Теперь в обстоятельствах аварии предстоит разобраться ГИБДД. Информация об инциденте уточняется.

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