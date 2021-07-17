«Часто меняет цвет волос»: новосибирская полиция ищет 16-летнюю девочку, ушедшую из дома

Школьница пропала в апреле 2021. Фото: ГУ МВД по НСО.

Полиция Новосибирска разыскивает 16-летнюю Зуеву Анну Евгеньевну. Девочка ушла из дома по адресу переулок Римского-Корсакова еще 10 апреля. С тех пор местонахождение школьницы неизвестно.

— Последний раз подростка видели в конце июня в ТРЦ «Мега» в Ленинском района Новосибирска. Девочка склонна к бродяжничеству, а еще она часто перекрашивает волосы. Так, известно, что последний цвет волос был красным, — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские просят всех, кому что-то известно о местонахождении подростка, сообщить по телефонам: 8 (383) 232-17-18, 232-64-70, 232-64-80. Анонимность гарантирована.

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