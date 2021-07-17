В Новосибирске 24-летний парень воткнул нож в грудь своему отчиму. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Заельцовском районе Новосибирска разыгралась семейная драма. Там, на улице Кубовой, 24-летний парень чуть не убил своего отчима. Подробности об инциденте, случившемся в среду, 14 июля, рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— В больницу поступил 42-летний мужчина с ножевым ранением в области груди. При этом пояснять, что с ним произошло, он отказался. Цепочку событий установили полицейские — выяснилось, на сибиряка напал его 24-летний, ранее судимый пасынок, — уточнили в полиции.

В ходе ссоры парень схватился за нож. Причина случившегося — сильная неприязнь к родственнику.

Теперь молодому человеку придется ответить за содеянное. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Парню грозит до 10 лет лишения свободы. Его уже задержали.

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