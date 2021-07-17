Погода в Новосибирске на 17 июля 2021 года: что обещают синоптики

Весь день будет идти дождь.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Погода в Новосибирске на 17 июля 2021 года будет пасмурной и дождливой. Об этом сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».
— Днем столбики термометров покажут +19...+21 градус, а ночью +10...12 градусов. Ветер подует юго-западный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Местами порывы ветра достигнут 14 метров в секунду, — обещают метеорологи.
Как сообщает сайт «Яндекс. Погода» дождь будет идти весь день. Днем будет тепло и температура воздуха составит +18...+19 градусов, а ночью +15...+16 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744-746 миллиметров ртутного столба.
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