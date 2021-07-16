Погода на выходные 17 и 18 июля 2021 года в Новосибирске: убираем купальники и достаем зонтики

Все выходные буде идти дождь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода на выходные 17 и 18 июля 2021 года в Новосибирске обещает быть пасмурной и дождливой. Не смотря на это днем столбики термометров поднимутся до +19,,,+23 градусов, а ночью опустятся до +10...+13 градусов.

— Ветер будет дуть юго-западный с порывами до 14 метров в секунду, — обещают метеорологи Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По данным сайта «Яндекс. Погода» все выходные будет лить дождь. Днем температура воздуха составит +18...+19 градусов. Ночи будут холодные, всего +14...+15 градусов. Атмосферное давление составит 742-744 миллиметра ртутного столба.

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