Погода на выходные 17 и 18 июля 2021 года в Новосибирске: убираем купальники и достаем зонтики

Все выходные буде идти дождь.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Погода на выходные 17 и 18 июля 2021 года в Новосибирске обещает быть пасмурной и дождливой. Не смотря на это днем столбики термометров поднимутся до +19,,,+23 градусов, а ночью опустятся до +10...+13 градусов.
— Ветер будет дуть юго-западный с порывами до 14 метров в секунду, — обещают метеорологи Западно-Сибирского Гидрометцентра.
По данным сайта «Яндекс. Погода» все выходные будет лить дождь. Днем температура воздуха составит +18...+19 градусов. Ночи будут холодные, всего +14...+15 градусов. Атмосферное давление составит 742-744 миллиметра ртутного столба.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер