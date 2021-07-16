Губернатор потребовал до конца июля устранить дефекты на дорогах Новосибирска

Губернатор лично занялся проблемой состояния дорог в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После большого числа жалоб на состояние городских дорог от новосибирцев, заняться этой проблемой решил лично Губернатор региона. Он провел выездное совещание с руководством Новосибирска и специалистами-дорожниками и потребовал как можно быстрее устранить все имеющиеся дефекты.

Ранее, дефекты уже были выявлены в ходе гарантийного обследования ремонта Бердского шоссе на участке от Матвеевки до Проспекта Строителей, а также Первомайском и Советском районах Новосибирска. В числе замечаний — выкрашивание асфальта и просадка колодца, метка трещин, выбоины и колеи. Эти дороги были отремонтированы в 2019 году, а гарантийный срок у них должен был длиться до 29 августа 2023 года.

Губернатор подчеркнул, что все замечания должны быть устранены строго до конца июля, отметив, что Правительство Новосибирской области проконтролирует реализацию национального проекта.

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