Пробки в Новосибирске на вечер 16 июля 2021 года: на Большевистской не проехать

Пробки достигли 6 баллов.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Пробки в Новосибирске на вечер 16 июля 2021 года сковали город. По данным сервиса «2GIS» заторы на дорогах уже достигли 6 баллов.
Этим пятничным вечером на правом берегу все дороги заполнены машинами по максимуму. Одна из самых длинных пробок начинается на улице Фабричная и заканчивается возле станции метро «Речной вокзал». Так же автомобилистам долго придется стоять на улицах Добролюбова, Восход, Ипподромской и Красном проспекте. Заторы на дорогах образовались и на улице проспект Дзержинского и Писемского.
На левый берег сложно уехать. Автомобили плотным потоком едут по Димитровскому мосту. Пробка от него длится до самой площади Труда, а так же сворачивает на улицу Станционная. Небольшая пробка образовалась на улице Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев и Хилокской.
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