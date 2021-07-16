Пробки в Новосибирске на вечер 16 июля 2021 года: на Большевистской не проехать

Пробки достигли 6 баллов. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Пробки в Новосибирске на вечер 16 июля 2021 года сковали город. По данным сервиса «2GIS» заторы на дорогах уже достигли 6 баллов.

Этим пятничным вечером на правом берегу все дороги заполнены машинами по максимуму. Одна из самых длинных пробок начинается на улице Фабричная и заканчивается возле станции метро «Речной вокзал». Так же автомобилистам долго придется стоять на улицах Добролюбова, Восход, Ипподромской и Красном проспекте. Заторы на дорогах образовались и на улице проспект Дзержинского и Писемского.

На левый берег сложно уехать. Автомобили плотным потоком едут по Димитровскому мосту. Пробка от него длится до самой площади Труда, а так же сворачивает на улицу Станционная. Небольшая пробка образовалась на улице Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев и Хилокской.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.