«Температурные качели!»: Новосибирцев в эти выходные ждет неустойчивая погода с грозами, дождями и сильным ветром

Синоптики дали прогноз на ближайшие дни. Фото: Иван МАКЕЕВ

В выходные дни, 17 и 18 июля, в Новосибирской области ожидается неустойчивая погода. Также синоптики обещают похолодание. Об этом КП-Новосибирск рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— В выходные дни в отдельных районах области ожидаются дожди, в дневное время сильные, возможны также и грозы, — уточнили метеорологи.

Так, в субботу, 17 июля, ночью ожидается +8… +13 градусов, днем — +19… +24 градусов. Ветер будет дуть юго-западный 4-9 метров в секунду, ночью порывы достигнут 14 метров в секунду, днем они усилятся до 16.

В ночь на воскресенье, 18 июля, будут наблюдаться кратковременные дожди и грози. Ночь ожидается без осадков +9… +14 градусов, днем +18… +23 градусов. По южной части Новосибирской области температура повысится до +28 градусов.

— Связано это будет с теплым атмосферным фронтом, который продвигаясь дальше к северу 19 июля уже охватит большую часть Новосибирской области. Поэтому дожди ожидаются кратковременные уже на большей части области с грозами, — добавили в ведомстве.

В целом вся предстоящая неделя пройдет на пониженном температурном фоне, несколько ниже нормы, обещают синоптики.

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