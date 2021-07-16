ВТБ повысил безопасность подачи заявлений на «школьные» выплаты

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Чтобы воспользоваться сервисом, клиентам банка достаточно обновить приложение ВТБ Онлайн до последней версии и зайти в раздел «Услуги» - «Госуслуги» - «Единовременная выплата к началу учебного года». Здесь отражены все счета клиента по картам Мир. Пользователь может скопировать номер счета, по прямой ссылке из приложения перейти на портал Госуслуг и внести реквизиты в заявку на получение «школьной» выплаты.

- В преддверии сезона массовых выплат для наших клиентов мы реализовали сервис, который позволяет перейти на сайт Госуслуг по прямой ссылке из приложения и в один клик внести корректные реквизиты счета. Этот способ очень удобен для клиентов и исключает риски мошенничества, так как переход на портал происходит по защищенной ссылке из доверенного приложения банка, - комментирует член правления ВТБ Святослав Островский.

Клиенты, которые в данный момент не являются владельцами карты «Мир», могут выпустить цифровую карту национальной платежной системы в несколько кликов на сайте или в приложении ВТБ Онлайн и сразу указать ее реквизиты для получения «школьных» выплат. Для тех, кто не является клиентом банка, доступна опция заказа карты на сайте ВТБ с доставкой курьером или получением в выбранном отделении банка.

Тем, кто получит государственные «школьные» выплаты на карту ВТБ, банк дополнительно автоматически начислит по 1 000 бонусов на каждого школьника. Их можно перевести в рубли (по курсу 1 рубль = 1 бонус) или потратить на покупку товаров из каталога программы лояльности.