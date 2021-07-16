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Экономика16 июля 2021 12:34

ВТБ повысил безопасность подачи заявлений на «школьные» выплаты

Клиенты ВТБ теперь могут подать заявление на получение государственной выплаты на детей школьного возраста через мобильное приложение. Прямая ссылка из ВТБ Онлайн позволит обезопасить получателей пособия от мошенников
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Фото: Алена МАРТЫНОВА

Чтобы воспользоваться сервисом, клиентам банка достаточно обновить приложение ВТБ Онлайн до последней версии и зайти в раздел «Услуги» - «Госуслуги» - «Единовременная выплата к началу учебного года». Здесь отражены все счета клиента по картам Мир. Пользователь может скопировать номер счета, по прямой ссылке из приложения перейти на портал Госуслуг и внести реквизиты в заявку на получение «школьной» выплаты.

- В преддверии сезона массовых выплат для наших клиентов мы реализовали сервис, который позволяет перейти на сайт Госуслуг по прямой ссылке из приложения и в один клик внести корректные реквизиты счета. Этот способ очень удобен для клиентов и исключает риски мошенничества, так как переход на портал происходит по защищенной ссылке из доверенного приложения банка, - комментирует член правления ВТБ Святослав Островский.

Клиенты, которые в данный момент не являются владельцами карты «Мир», могут выпустить цифровую карту национальной платежной системы в несколько кликов на сайте или в приложении ВТБ Онлайн и сразу указать ее реквизиты для получения «школьных» выплат. Для тех, кто не является клиентом банка, доступна опция заказа карты на сайте ВТБ с доставкой курьером или получением в выбранном отделении банка.

Тем, кто получит государственные «школьные» выплаты на карту ВТБ, банк дополнительно автоматически начислит по 1 000 бонусов на каждого школьника. Их можно перевести в рубли (по курсу 1 рубль = 1 бонус) или потратить на покупку товаров из каталога программы лояльности.