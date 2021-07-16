Сибиряк на мопеде сломал череп, влетев дерево. Фото: ГИБДД по НСО.

В поселке Мочище под Новосибирском серьезно пострадал 44-летний мужчина. Он, управляя мопедом, на скорости врезался в дерево. Подробности об аварии, случившейся накануне, 15 июля, рассказали в региональной ГИБДД.

— Мужчина на мопеде KCWAY врезался в дерево на улице Боровая у дома 16. Инцидент произошел примерно в девять вечера, — уточнили в ведомстве.

По данным ГИБДД, мужчина сильно пострадал. С места ДТП его увезла «скорая». По предварительным данным, врачи диагностировали ему ушиб головного мозга, а еще перелом основания черепа.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливает полиция.

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